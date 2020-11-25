Умер Диего Марадона

Источник материала: Onliner

Сегодня на 60-м году жизни скончалась легенда мирового футбола Диего Марадона, пишет ТАСС. Причина — внезапная остановка сердца.

Марадона выступал за сборную Аргентины и такие именитые клубы, как «Барселона» и «Наполи». Участвовал в четырех чемпионатах мира. Был назван лучшим футболистом XX века по голосованию на официальном сайте FIFA.

С 2008 по 2010 год руководил национальной сборной Аргентины и дошел до 1/4 ЧМ-2010.

С нашей страной Диего тоже кое-что связывало: в 2018 году он согласился стать председателем правления брестского «Динамо».