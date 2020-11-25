ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

25.11.2020 19:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Продолжаем серию подборок с лучшими скидками на «черную пятницу» в Каталоге Onliner. Сейчас на очереди детские товары, среди которых много игрушек, автокресла, детские коляски и неплохие умные часы.

Подборки из других категорий:

Категории:

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

Развивающий центр Chicco 4-в-1. От рождения и до первых шагов — 124 р. 159,78 р.


Интерактивная игрушка Chicco Развивающий музыкальный центр 4 в 1 00009335000000
интерактивная игрушка, пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
–22%124 р.
1 предложение

Игра Chicco «Футбол» с двигающимися воротами и звуками стадиона — 101,5 р. 138 р.

Развивающая игра Chicco Футбол Dribbling Goal League 00009838000000
развивающая игра, пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
–26%102 р.
3 предложения

Яркий функциональный бизибокс Bradex DE 0320 — 43 р. 51 р.

Бизибокс Bradex DE 0320
бизибокс, дерево
–16%43,07 р.
6 предложений

Карусель Chicco с проекцией, музыкой и пультом ДУ — 145 р. (скидка 30%) 208 р.

Музыкальная карусель (мобиль) Chicco Волшебные звездочки 00002429100000 (розовый)
2 отзыва
музыкальная карусель (мобиль), пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
–30%146 р.
3 предложения

Интерактивная игрушка Chicco «Говорящая ферма» — 89,6 р. (скидка 30%) 128,5 р.

Интерактивная игрушка Chicco Говорящая ферма 00060079000180
интерактивная игрушка, пластик, особенности: световые эффекты/музыкальные эффекты, питание: батарейки
–30%89,60 р.
4 предложения

3D-ручка Даджет 3Dali Plus — 44 р. 53 р.

3D-ручка Даджет 3Dali Plus (фиолетовый)
6 отзывов
сопло 0.7 мм, PLA/ABS 1.75 мм, дисплей, фиолетовый
–17%44,00 р.
9 предложений
3D-ручка Даджет 3Dali Plus (розовый)
6 отзывов
сопло 0.7 мм, PLA/ABS 1.75 мм, дисплей, розовый
–17%44,00 р.
10 предложений
3D-ручка Даджет 3Dali Plus (желтый)
6 отзывов
сопло 0.7 мм, PLA/ABS 1.75 мм, дисплей, желтый
–17%44,00 р.
10 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

LEGO Боевой набор: штурмовики ситхов — 39,9 р. 55 р.


Конструктор LEGO Star Wars 75266 Боевой набор: штурмовики ситхов
Star Wars, рекомендуемый возраст 6 лет, 105 деталей
–27%39,90 р.
3 предложения

LEGO Friends «Домик Мии на дереве» — 49,9 р. 64,68 р.

Конструктор LEGO Friends 41335 Домик Мии на дереве
2 отзыва
Friends, рекомендуемый возраст 6–12 лет, 351 деталь
–23%49,90 р.
14 предложений

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R — 111 р. (скидка 31%) 160 р.

Конструктор LEGO Technic 42107 Ducati Panigale V4 R
1 отзыв
Technic, рекомендуемый возраст 10 лет, 646 деталей
–31%111 р.
9 предложений

5 автомобилей и 2 заряжающиеся станции в одном конструкторе — 27,95 р. (скидка 20%) 35 р.

Конструктор ND Play Автомобильный парк 7 в 1 265608
Изобретатель, рекомендуемый возраст 8 лет, 56 деталей
–20%27,95 р.
1 предложение

Космический конструктор: луноход, собака, исследователь, шаттл, астронавт, космическая станция и механик — 24,39 р. (скидка 20%) 30,49 р.

Конструктор ND Play Космический флот 7 в 1 265607
Изобретатель, рекомендуемый возраст 10 лет, 63 детали
–20%24,39 р.
1 предложение

Робот на солнечной батарее трансформируется в 14 движущихся моделей — 26,99 р. (скидка 21%) 34,02 р.

Конструктор ND Play Роботостроение 14 в 1 2115
Изобретатель, рекомендуемый возраст 10 лет, 201 деталь
–21%26,99 р.
1 предложение

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

Пупс с набором «доктор» — 31,31 р. (скидка 21%) 50,11 р.


Пупс Полесье Славный + набор Доктор 78308
пупс, рост: 24 см
–38%31,31 р.
2 предложения

Кукла «Невеста» — 10,88 р. 13,08 р.


Кукла Darvish Невеста DV-10208
фэшн-кукла
–17%10,88 р.
1 предложение

Кукла Candylocks «Сахарная милашка» с ароматными волосами длиной 38 см — 30 р. 43 р.


Кукла Spin Master Candylocks Сахарная милашка
фэшн-кукла, рост: 8 см
–30%30,00 р.
4 предложения

Мягкий поросенок Ikea Келгрис (1 шт.) — 5,99 р. (скидка 50%) 11,96 р.


Классическая игрушка Ikea Келгрис 803.660.43
классическая игрушка
–50%5,99 р.
4 предложения

Настольная карточная игра Play Land «Пираты» — 16,07 р. 32,93 р.


Настольная игра Play Land Пираты R-103
карточная, жанр: дедуктивная, количество игроков: 2–4, возраст: 5 лет
–51%16,07 р.
3 предложения

Настольная игра-ходилка «Три кота. Рыболовы» — 27,4 р. 41,63 р.


Настольная игра Звезда Три кота. Рыболовы 8767
логическая/детская, жанр: головоломка, количество игроков: 2–4, возраст: 4 лет, партия 0–15 мин
–34%27,40 р.
2 предложения

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

Трусики-подгузники Huggies Elite Soft (54 шт.) — 33,29 р. (скидка 24%) 44 р.


Трусики-подгузники Huggies Elite Soft 3 (54 шт.)
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 6–11 кг, универсальные, 54 шт.
–24%33,29 р.
6 предложений

Подгузники Senso Baby Ecoline Mini (52 шт.) — 9,99 р. (скидка 20%) 12,55 р.


Подгузники Senso Baby Ecoline Mini 2 (52 шт)
подгузники, для мальчика/для девочки, 3–6 кг, для новорожденных, 52 шт.
–20%9,99 р.
1 предложение

Подгузники Huggies Ultra Comfort 3 для девочек (94 шт.) — 34,99 р. 40,87 р.


Подгузники Huggies Ultra Comfort 3 для девочек (94 шт)
6 отзывов
подгузники, для девочки, 5–9 кг, универсальные, 94 шт.
–14%34,99 р.
6 предложений

Стульчик для кормления Bubago Fourbaby в дизайне взрослой мебели — 196 р. (скидка 29%) 275 р.


Стульчик для кормления Bubago Fourbaby (серый)
высокий стульчик, материал: дерево и пластик
–29%196 р.
4 предложения

Видеоняня D-Link DCS-700L — 135 р. 203 р.

Видеоняня D-Link DCS-700L
видеоняня Internet, обратная связь, индикация: громкость голоса ребенка/наличие движения, музыка
–33%136 р.
7 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

Универсальная коляска Mutsy Evo 2-в-1. Воплощение стиля и минимализма — 1150 р. (скидка 26%) 1557 р.


Универсальная коляска Mutsy Evo Urban Nomad (2 в 1, deep navy)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, шины цельные, вес 12.8 кг
–26%1150 р.
7 предложений

Универсальная коляска Riko Niki 2-в-1 с капюшоном из экокожи — 624 р. (скидка 30%) 891 р.


Универсальная коляска Riko Niki (2 в 1, 06 grey fox)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 14.2 кг
–30%624 р.
15 предложений
Универсальная коляска Riko Niki (2 в 1, 11 chocolate)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 14.2 кг
–30%624 р.
14 предложений
Сравнить эти товары →

Компактная коляска 4baby Cosmo 2-в-1 с необычным дизайном рамы — 400 р. (скидка 30%) 572 р.

Универсальная коляска 4baby Cosmo (2 в 1, темно-синий)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 12.5 кг
–30%400 р.
11 предложений
Универсальная коляска 4baby Cosmo (2 в 1, бирюзовый)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 12.5 кг
–30%400 р.
12 предложений
Сравнить эти товары →

Прогулочная коляска Yoya Plus Pro 2020 — 207 р. (скидка 29%) 290 р.


Коляска прогулочная «книга» Yoya Plus Pro 2020 (черная рама, коричневый)
стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 7 кг
–29%207 р.
8 предложений

Универсальная коляска 2-в-1 Riko Swift Neon в ярких расцветках — 767 р. (скидка 30%) 1094 р.

Универсальная коляска Riko Swift Neon (2 в 1, 24 party orange)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 13.6 кг
–30%767 р.
15 предложений
Универсальная коляска Riko Swift Neon (2 в 1, 21 ufo green)
2 в 1 (люлька + прогулка), стиль: современный, рама алюминий, шины цельные, вес 13.6 кг
–30%767 р.
15 предложений
Сравнить эти товары →
Все коляски со скидкой

Детское автокресло до 18 кг 4baby Aygo — 152 р. (скидка 37%) 152 р.


Детское автокресло 4baby Aygo (синий)
кресло, группа 0/1 (до 18 кг), крепление посредством ремней автомобиля, ремни: внутренние пятиточечные
–37%152 р.
10 предложений

Премиум автокресло CBX Solution 2 Fix с системой быстрой фиксации ISOFIX — 260 р. 361 р.


Детское автокресло CBX Solution 2 Fix (Comfy Grey)
кресло, группа 2/3 (15-36 кг), крепление посредством ремней автомобиля/ISOFIX, ремни: ремень автомобиля, боковая защита
–28%261 р.
2 предложения
Детское автокресло CBX Solution 2 Fix (Cozy Black)
кресло, группа 2/3 (15-36 кг), крепление посредством ремней автомобиля/ISOFIX, ремни: ремень автомобиля, боковая защита
261 р.
2 предложения

Детское автокресло Avionaut Glider от 9 до 25 кг — 235 р. 315 р.

Детское автокресло Avionaut Glider (S.08)
1 отзыв
кресло, группа 1/2 (9-25 кг), крепление посредством ремней автомобиля, ремни: внутренние пятиточечные, боковая защита
–25%235 р.
7 предложений

Велосипед для девочек Novatrack с корзинкой — 328 р. (скидка 23%) 426 р.


Детский велосипед Novatrack Girlish line 20 (розовый, 2019)
для девочек, количество колес: 2+2, возраст: 5–9 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: алюминий, вилка жесткая
–23%328 р.
4 предложения

Трехколесный велосипед Lorelli Jaguar Eva Wheels — 230 р. 294 р.


Детский велосипед Lorelli Jaguar Eva Wheels LUXE 2020 (зеленый)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1–3 лет, сиденье: поворотное/с регулируемой спинкой, рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
–22%230 р.
9 предложений

Трехколесный велосипед Royalbaby Freestyle Alloy — 370 р. 466 р.


Детский велосипед Royalbaby Freestyle Alloy 14 RB14B-7 2020 (красный)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 2+2, возраст: 4–6 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 14'', рама: алюминий, вилка жесткая
–21%370 р.
1 предложение

Каталка Chi Lok Bo Range Rover — 81,82 р. (скидка 37%) 129,17 р.


Каталка Chi Lok Bo Range Rover 3623R (красный)
каталка, автомобиль, для девочек/для мальчиков, нагрузка: до 25 кг
–37%81,82 р.
9 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Детям и родителям

Парты с регулировкой высоты и наклона. Стул в комплекте — скидки до 20%


Парта Растущая мебель New Elfin B201S (розовый)
1 отзыв
парта (1 стул в комплекте), для детей 3–12 лет, 66.4×47.4 см, материал: МДФ, материал стула: металл + пластик, регулировка высоты, регулировка наклона
–20%234 р.
4 предложения
Парта Растущая мебель New Elfin B201S (голубой)
1 отзыв
парта (1 стул в комплекте), для детей 3–12 лет, 66.4×47.4 см, материал: МДФ, материал стула: металл + пластик, регулировка высоты, регулировка наклона
–20%234 р.
1 предложение
Парта Растущая мебель B201 EDU (серый)
парта (1 стул в комплекте), 66.4×47.4 см, материал: МДФ, материал стула: металл + пластик, регулировка высоты, регулировка наклона
–20%185 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все детские парты и стулья на скидке

Детские умные часы Elari KidPhone «Ну, погоди!» — 85,15 р. 98,08 р.


Умные часы Elari KidPhone Ну, погоди! (белый)
детские часы-телефон, поддержка Android/iOS, экран TFT 1.4" (128x128, сенсорный), шагомер, время работы: 4 суток
98,74 р.
11 предложений

Наборы из двух тарелок и кружки с любимыми героями — 27,95 р. 35,5 р.


Столовый сервиз Stor L.O.L.Surprise! 20055
3 предмета для 1 персоны, детский, керамика, цвет фиолетовый/черный
–21%27,95 р.
1 предложение
Столовый сервиз Stor Миньоны рай 74965
3 предмета для 1 персоны, детский, керамика, цвет желтый/зеленый
–21%26,95 р.
1 предложение
Столовый сервиз Stor Мстители пыль 2865
3 предмета для 1 персоны, детский, керамика, цвет зеленый/коричневый/красный
–21%26,95 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Еще больше детской посуды на скидках

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем серию подборок с лучшими скидками на «черную пятницу» в Каталоге Onliner. Сейчас на очереди детские товары, среди которых много игрушек, автокресла,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Морозов: Лукашенко собирается сидеть даже ценой разрушения экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика