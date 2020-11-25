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Как в Беларуси провести глубокие реформы без потрясений?

25.11.2020 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как в Беларуси провести глубокие реформы без потрясений?

Как белорусам использовать уникальный шанс и провести глубокие реформы без потрясений? Можно долго перечислять страны, которые пережили цветные революции. Вопрос ещё и в том, что реформы в Беларуси без потрясений нужны только белорусам. У больших геополитических игроков на наш счёт, судя по всему, другие планы. Как объединить людей с разными взглядами ради будущего страны и ее развития. Где союзники, а где противники? 

Гости – председатель Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович; политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин; политолог Алексей Дзермант.

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Как белорусам использовать уникальный шанс и провести глубокие реформы без потрясений? Можно долго перечислять страны, которые пережили цветные революции. Вопрос...
 
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