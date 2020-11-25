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Умер Диего Марадона: ему было 60 лет
Источник материала: ОНТ
В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона,
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2 ноября в городе Ла-Плата Марадону положили в больницу. Ранее его врач Леопольдо Луке заявлял, что госпитализация – не срочная, бывший футболист захотел пройти медосмотр, в ходе которого выявили наличие субдуральной гематомы, сообщает
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В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аргентинский...
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