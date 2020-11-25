Умер Диего Марадона: ему было 60 лет

Источник материала: ОНТ

В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Как пишет iz.ru , причиной смерти стал сердечный приступ.

2 ноября в городе Ла-Плата Марадону положили в больницу. Ранее его врач Леопольдо Луке заявлял, что госпитализация – не срочная, бывший футболист захотел пройти медосмотр, в ходе которого выявили наличие субдуральной гематомы, сообщает tass.ru . На следующий день Марадону положили в другую больницу, где ему успешно провели операцию, но выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. Но уже 12 ноября Марадону выписали из больницы.

kp.ru сообщает, что после смерти Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур.

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