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Умер Диего Марадона: ему было 60 лет

25.11.2020 19:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер Диего Марадона: ему было 60 лет

В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аргентинский телеканал TN.

Как пишет iz.ru, причиной смерти стал сердечный приступ.

2 ноября в городе Ла-Плата Марадону положили в больницу. Ранее его врач Леопольдо Луке заявлял, что госпитализация – не срочная, бывший футболист захотел пройти медосмотр, в ходе которого выявили наличие субдуральной гематомы, сообщает tass.ru. На следующий день Марадону положили в другую больницу, где ему успешно провели операцию, но выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома. Но уже 12 ноября Марадону выписали из больницы.

kp.ru сообщает, что после смерти Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный национальный траур.

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В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аргентинский...
 
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