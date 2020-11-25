Присланные в посылке из-за границы евро изъяли. В прокуратуре объяснили причину

пишет корреспондент агентства «Минск-Новости». Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости».









Фото носит иллюстративный характер





В пункте таможенного оформления и контроля Минской региональной таможни сотрудники РУП «Белпочта» для досмотра предъявили международное почтовое отправление (МПО) из Словении. В посылке обнаружились пара обуви и открытка с 50 евро.





Ценность этого МПО не была объявлена, поэтому должностные лица таможни начали административный процесс, а 50 евро изъяли на основании ст. 8.9 ПИКоАП. Так как лицо, совершившее правонарушение, не установлено, материалы дела направлены в суд Октябрьского района столицы. Его решение — обратить указанную сумму в доход государства.





В прокуратуре напомнили, что перемещаемые из-за пределов Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному контролю. К ним отнесено любое движимое имущество, включая валюту государств — членов ЕАЭС, ценные бумаги и/или валютные ценности, включая иностранную валюту, дорожные чеки.





Пересылка физическими лицами в МПО иностранной валюты в Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, эквивалентной не более 200 долларам.





Несоблюдение гражданами этих требований может повлечь административную и уголовную ответственность.



