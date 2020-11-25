ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Присланные в посылке из-за границы евро изъяли. В прокуратуре объяснили причину

25.11.2020 20:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О чем важно знать при пересылке иностранной валюты в международных почтовых отправлениях, чтобы избежать проблем, напомнили в Генеральной прокуратуре

Об этом пишет корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото носит иллюстративный характер

В пункте таможенного оформления и контроля Минской региональной таможни сотрудники РУП «Белпочта» для досмотра предъявили международное почтовое отправление (МПО) из Словении. В посылке обнаружились пара обуви и открытка с 50 евро.

Ценность этого МПО не была объявлена, поэтому должностные лица таможни начали административный процесс, а 50 евро изъяли на основании ст. 8.9 ПИКоАП. Так как лицо, совершившее правонарушение, не установлено, материалы дела направлены в суд Октябрьского района столицы. Его решение — обратить указанную сумму в доход государства.

В прокуратуре напомнили, что перемещаемые из-за пределов Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному контролю. К ним отнесено любое движимое имущество, включая валюту государств — членов ЕАЭС, ценные бумаги и/или валютные ценности, включая иностранную валюту, дорожные чеки.

Пересылка физическими лицами в МПО иностранной валюты в Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, эквивалентной не более 200 долларам.

Несоблюдение гражданами этих требований может повлечь административную и уголовную ответственность.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О чем важно знать при пересылке иностранной валюты в международных почтовых отправлениях, чтобы избежать проблем, напомнили в Генеральной прокуратуре
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовный авторитет предложил минчанину за $1000 устроить налоговую проверку фирмы бывшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика