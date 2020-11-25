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В Буэнос-Айресе умер человек-легенда Диего Марадона

25.11.2020 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 60 лет умер бывший футболист и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона.

В Буэнос-Айресе умер человек-легенда Диего Марадона
Марадона. Фото: vladtime.ru.

Об этом, в частности, сообщили ESPN Argentina и CNN Brazil, передает Росбалт.

Местные СМИ пишут, что легенде мирового футбола стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Напомним, что в начале ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. В ходе обследования в его мозге обнаружили субдуральную гематому (кровоизлияние). На следующий день он перенес операцию.

12 ноября его выписали из больницы, чтобы продолжать лечение дома.

Диего Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, был вице-чемпионом мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. На клубном уровне выступал, в частности, за команды «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Барселона» (Испания), «Наполи» (Италия).

Марадона провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. По версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке.

До последнего времени Марадона был главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия».

В Буэнос-Айресе умер человек-легенда Диего Марадона
Диего Марадона после подписания трехлетнего контракта в Бресте. Фото: пресс-служба ФК "Динамо-Брест".

Напомним, в мае 2018 года Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность председателя правления. Правда, уже в сентябре пресса сообщила, что легенда приступила к обязанностям технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синаола». Вместе с тем, брестский клуб объявил, что Диего остается почетным президентом «Динамо-Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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В возрасте 60 лет умер бывший футболист и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона.
 
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