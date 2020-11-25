В Буэнос-Айресе умер человек-легенда Диего Марадона

В возрасте 60 лет умер бывший футболист и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона.



Марадона. Фото: vladtime.ru.

Об этом, в частности, сообщили ESPN Argentina и CNN Brazil, передает Росбалт .

Местные СМИ пишут, что легенде мирового футбола стало плохо дома, где он восстанавливался от ранее перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался.

Напомним, что в начале ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. В ходе обследования в его мозге обнаружили субдуральную гематому (кровоизлияние). На следующий день он перенес операцию.

12 ноября его выписали из больницы, чтобы продолжать лечение дома.

Диего Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он чемпион мира 1986 года, был вице-чемпионом мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. На клубном уровне выступал, в частности, за команды «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Барселона» (Испания), «Наполи» (Италия).

Марадона провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. По версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке.

До последнего времени Марадона был главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия».



Диего Марадона после подписания трехлетнего контракта в Бресте. Фото: пресс-служба ФК "Динамо-Брест".

Напомним, в мае 2018 года Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Динамо-Брест» и вступил в должность председателя правления. Правда, уже в сентябре пресса сообщила, что легенда приступила к обязанностям технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синаола». Вместе с тем, брестский клуб объявил, что Диего остается почетным президентом «Динамо-Брест».