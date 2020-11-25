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Журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш арестован на 15 суток
Источник материала: Навiны
Политический обозреватель вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш арестован на 15 суток. Такое решение на заседании суда Центрального района Минска 25 ноября приняла судья Виктория Шабуня.
Коллеги-журналисты, присутствовавшие на процессе, сообщили
Ильяш, который во время суда находился в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина, давал показания по видеосвязи. Вину он не признал и назвал обвинение в свой адрес ложью. Он заявил, что в указанное в протоколе время по заданию редакции ездил на Минский автомобильный завод и Минский моторный завод (26 октября было днем общенациональной забастовки, объявленной экс-кандидатом в президенты Светланы Тихановской). На площади Независимости, по словам журналиста, он не был, никаких лозунгов не кричал и ни в каких акциях не участвовал.
Свидетель, назвавшийся Александром Александровичем, как отметили наблюдавшие за процессом журналисты, путался в показаниях, а также не помнил деталей, например, в чем был одет Ильяш во время задержания.
Ильяш охарактеризовал его показания как лжесвидетельство и заявил, что составленный в отношении него протокол и суд — месть за профессиональную деятельность.
Он также рассказал подробности своего задержания. По его словам, накануне вечером в его квартиру вошли трое неизвестных в штатском, которые открыли входную дверь ключом. Вероятно, ключи были конфискованы у его супруги журналистки Екатерины Андреевой, которая находится под стражей как обвиняемая по уголовному делу.
Вошедшие показали Ильяшу постановление о конфискации техники его жены, однако вместе с ней начали забирать и технику самого Игоря. Журналист обратил их внимание на этот факт, и в результате его забрали будто бы для дачи показаний по делу Андреевой. Однако вместо этого в Центральном РУВД Минска Ильяшу предъявили протокол об административном правонарушении.
Как сообщалось, вечером 24 ноября Игорь Ильяш перестал выходить на связь и не явился на запланированную встречу. В квартире, где он живет, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, однако на документе не было видно ни имен, ни причин, по которым производилось изъятие техники. Позже выяснилось, что журналист находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.
Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября была признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.
Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его регистрации.
Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.
В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».
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Политический обозреватель вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш арестован на 15 суток. Такое решение на заседании суда Центрального...
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