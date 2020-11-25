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Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?
Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.
Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан и официальной информации и в целом правоохранительным органам и органам государственной власти.
Хочу обратиться ко всем медицинским работникам. При выполнении возложенных на вас обязанностей, особенно в это непростое для всех нас время, помните, к каким негативным последствиям может привести незаконное или поспешное предоставление информации, которой вы обладаете при оказании медицинской помощи.
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Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич
Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило...
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