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Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич

25.11.2020 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?

Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Активно развернулась кампания якобы притеснения прав журналистов, в том числе Катерины Борисевич. Напоминаю, что решением Министерства информации приостановлена деятельность TUT.BY в качестве средства массовой информации. Соответственно, Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста средства массовой информации, с вытекающими отсюда правами и обязанностями. При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны.

Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан и официальной информации и в целом правоохранительным органам и органам государственной власти.

Хочу обратиться ко всем медицинским работникам. При выполнении возложенных на вас обязанностей, особенно в это непростое для всех нас время, помните, к каким негативным последствиям может привести незаконное или поспешное предоставление информации, которой вы обладаете при оказании медицинской помощи.

Люди в материале: Геннадий Дыско, Катерина Борисевич, Григорий Азарёнок, Роман Бондаренко

 
 
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Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило...
 
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