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«Не дай бог кому-то оказаться на моем месте». Замглавы Горецкого района насмерть сбила женщину

25.11.2020 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водителем, которая насмерть сбила женщину в Дрибинском районе вечером 21 ноября, оказалась зампредседателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая. Чиновница подтвердила «Нашей Ниве», что она действительно была за рулем Mitsubishi.


По данным МВД, около 19.30 на трассе Селец — Мосток — Дрибин — Горки со стороны Могилева на 47-м километре дороги 37-летняя водитель Mitsubishi сбила 60-летнюю женщину. По предварительной информации, пешеход шла по центру проезжей части без световозвращающих элементов. От полученных травм она погибла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, Лариса Кривицкая походит по нему как подозреваемая. Следствие выясняет, могла ли она заметить пешехода на дороге. Водитель на свободе, находится под подпиской о невыезде.


Лариса Кривицкая. Фото: gorkiv.by

По словам Кривицкой, в момент ДТП она была трезвой.

— Все мы ходим под богом. И не дай бог кому-то оказаться на моем месте! Это просто дело случая, абсолютно. Я никому не желаю оказаться на моем месте. Пусть все дороги будут без таких невнимательных бабушек на дороге. Я никому не желаю зла, поэтому будьте внимательными на дорогах, берегите себя и близких, — сказала Лариса Кривицкая.

 
Теги: Могилев
 
 
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Следствие выясняет, могла ли она заметить пешехода на дороге. Водитель на свободе, находится под подпиской о невыезде.
 
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