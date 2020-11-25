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«Не дай бог кому-то оказаться на моем месте». Замглавы Горецкого района насмерть сбила женщину
Источник материала: Tut.by
Водителем, которая насмерть сбила женщину в Дрибинском районе вечером 21 ноября, оказалась зампредседателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая. Чиновница
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, Лариса Кривицкая походит по нему как подозреваемая. Следствие выясняет, могла ли она заметить пешехода на дороге. Водитель на свободе, находится под подпиской о невыезде.
По словам Кривицкой, в момент ДТП она была трезвой.
— Все мы ходим под богом. И не дай бог кому-то оказаться на моем месте! Это просто дело случая, абсолютно. Я никому не желаю оказаться на моем месте. Пусть все дороги будут без таких невнимательных бабушек на дороге. Я никому не желаю зла, поэтому будьте внимательными на дорогах, берегите себя и близких, — сказала Лариса Кривицкая.
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Следствие выясняет, могла ли она заметить пешехода на дороге. Водитель на свободе, находится под подпиской о невыезде.
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