Renault анонсировала скорый дебют нового Duster для рынка ТС

Источник материала: Tut.by

Второе поколение Renault Duster в России уже не раз попадалось в объективы шпионских камер , а сегодня был обнародован первый тизер с изображением будущего SUV.





Увы, но никаких подробностей Renault пока не обнародовала, сопроводив тизер дежурной фразой «Скоро в России». По всей видимости, новый Duster для рынка ТС может быть рассекречен уже в ближайшее время — до конца текущего года или в начале 2021 года.

Напомним, что второе поколение Duster появилось еще в 2017 году — это была версия для европейского рынка под маркой Dacia. Весной этого года был представлен локальный вариант под брендом Renault для рынка Бразилии — ожидается, что Duster российского производства окажется близок именно к латиноамериканской версии. Многие узлы и агрегаты, по неподтвержденной пока информации, новый Duster разделит с купе-кроссовером Arkana, в том числе и турбированную «четверку» объемом 1,3 л.