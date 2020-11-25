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Renault анонсировала скорый дебют нового Duster для рынка ТС
Источник материала: Tut.by
Второе поколение Renault Duster в России уже не раз попадалось в
Увы, но никаких подробностей Renault пока не обнародовала, сопроводив тизер дежурной фразой «Скоро в России». По всей видимости, новый Duster для рынка ТС может быть рассекречен уже в ближайшее время — до конца текущего года или в начале 2021 года.
Напомним, что
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Второе поколение Renault Duster в России уже не раз попадалось в объективы шпионских камер, а сегодня был обнародован первый тизер с изображением будущего SUV.
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