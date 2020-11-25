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Представлен рейтинг недорогих автомобилей с надежными двигателями
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В список попали транспортные средства, которые могут проехать не менее 300 тысяч километров.
На вершине рейтинга оказался компактный автомобиль Toyota Corolla, оснащённый 1,6-литровым 124-сильным силовым агрегатом.
Второе место занял субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. Под капотом машины установлен 1,5-литровый двигатель, который обеспечивает не менее 400 тысяч километров пробега.
На третьей строчке оказался Renault Logan-Sandero с мотором, объём которого составляет 1,6 литра.
В шаге от тройки лидеров остановился Nissan Tiida. Транспортное средство оснащено силовым агрегатом HR16DE. За счёт него машина гарантированно проедет 350 тысяч километров.
Топ-5 бюджетных автомобилей с надёжными двигателями замыкает Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем.
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Зарубежные автоэксперты представили список относительно недорогих транспортных средств, оснащённых надёжным мотором.
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