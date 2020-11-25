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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представлен рейтинг недорогих автомобилей с надежными двигателями Зарубежные автоэксперты представили список относительно недорогих транспортных средств, оснащённых надёжным мотором.

В список попали транспортные средства, которые могут проехать не менее 300 тысяч километров.На вершине рейтинга оказался компактный автомобиль, оснащённый 1,6-литровым 124-сильным силовым агрегатом.Второе место занял субкомпактный автомобиль. Под капотом машины установлен 1,5-литровый двигатель, который обеспечивает не менее 400 тысяч километров пробега.На третьей строчке оказалсяс мотором, объём которого составляет 1,6 литра.В шаге от тройки лидеров остановился. Транспортное средство оснащено силовым агрегатом HR16DE. За счёт него машина гарантированно проедет 350 тысяч километров.Топ-5 бюджетных автомобилей с надёжными двигателями замыкаетс 1,6-литровым двигателем.