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Представлен рейтинг недорогих автомобилей с надежными двигателями

25.11.2020 20:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представлен рейтинг недорогих автомобилей с надежными двигателями
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Перед составлением списка специалисты проанализировали техническое состояние автомобилей, которые относятся к категории бюджетных. Критерием надёжности двигателя стал пробег, обеспечиваемый силовым агрегатом.

В список попали транспортные средства, которые могут проехать не менее 300 тысяч километров.

На вершине рейтинга оказался компактный автомобиль Toyota Corolla, оснащённый 1,6-литровым 124-сильным силовым агрегатом.

Второе место занял субкомпактный автомобиль Hyundai Solaris. Под капотом машины установлен 1,5-литровый двигатель, который обеспечивает не менее 400 тысяч километров пробега.

На третьей строчке оказался Renault Logan-Sandero с мотором, объём которого составляет 1,6 литра.

В шаге от тройки лидеров остановился Nissan Tiida. Транспортное средство оснащено силовым агрегатом HR16DE. За счёт него машина гарантированно проедет 350 тысяч километров.

Топ-5 бюджетных автомобилей с надёжными двигателями замыкает Volkswagen Polo с 1,6-литровым двигателем.
 
 
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Зарубежные автоэксперты представили список относительно недорогих транспортных средств, оснащённых надёжным мотором.
 
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