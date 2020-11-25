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Хакер взломал Tesla Model X за 90 секунд
Источник материала: UDF
Фото: Tesla
Отметим, что Воутерс является специалистом по безопасности бельгийского университета KU Leuven, поэтому не ставил своей целью кражу машины — он просто хотел показать наличие уязвимости.
Хакер смог перепрошить ключ через Bluetooth, снять код разблокировки и использовать его для взлома кроссовера Model X. При этом все оборудование спокойно помещается в рюкзаке и управляется с телефона злоумышленника. Всего за 90 секунд аппаратное обеспечение может извлечь радиокод, который разблокирует электрокар владельца.
«По сути, комбинация двух уязвимостей позволяет хакеру украсть Model X за несколько минут», — говорит Воутерс, который планирует представить свои выводы на конференции Real World Crypto в январе.
Пока не уточняется, имеется ли подобная уязвимость и в других моделях Tesla, однако автопроизводитель пообещал, что в самое ближайшее время устранит ее выпуском патча.
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