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Хакер взломал Tesla Model X за 90 секунд

25.11.2020 20:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хакер взломал Tesla Model X за 90 секунд
Фото: Tesla
Специалист по компьютерной безопасности Леннерт Воутерс из Бельгии взломал электромобиль Tesla Model X при помощи протокола Bluetooth и специального оборудования стоимостью около 300 долларов всего за 90 секунд.

Отметим, что Воутерс является специалистом по безопасности бельгийского университета KU Leuven, поэтому не ставил своей целью кражу машины — он просто хотел показать наличие уязвимости.

Хакер смог перепрошить ключ через Bluetooth, снять код разблокировки и использовать его для взлома кроссовера Model X. При этом все оборудование спокойно помещается в рюкзаке и управляется с телефона злоумышленника. Всего за 90 секунд аппаратное обеспечение может извлечь радиокод, который разблокирует электрокар владельца.

«По сути, комбинация двух уязвимостей позволяет хакеру украсть Model X за несколько минут», — говорит Воутерс, который планирует представить свои выводы на конференции Real World Crypto в январе.


Пока не уточняется, имеется ли подобная уязвимость и в других моделях Tesla, однако автопроизводитель пообещал, что в самое ближайшее время устранит ее выпуском патча.
 
 
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