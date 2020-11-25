Источник материала: UDF



Фото: Tesla

«По сути, комбинация двух уязвимостей позволяет хакеру украсть Model X за несколько минут», — говорит Воутерс, который планирует представить свои выводы на конференции Real World Crypto в январе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хакер взломал Tesla Model X за 90 секунд В американских электромобилях была найдена очередная уязвимость, которая позволила взломать транспортное средство за полторы минуты. Но Tesla обещала исправить ее...

Отметим, чтоявляется специалистом по безопасности бельгийского университета KU Leuven, поэтому не ставил своей целью кражу машины — он просто хотел показать наличие уязвимости.Хакер смог перепрошить ключ через Bluetooth, снять код разблокировки и использовать его для взлома кроссовера Model X. При этом все оборудование спокойно помещается в рюкзаке и управляется с телефона злоумышленника. Всего за 90 секунд аппаратное обеспечение может извлечь радиокод, который разблокирует электрокар владельца.Пока не уточняется, имеется ли подобная уязвимость и в других моделях Tesla, однако автопроизводитель пообещал, что в самое ближайшее время устранит ее выпуском патча.