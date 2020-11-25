|
«Аккуратно» удалить из памяти. Как госТВ рассказало о народном мемориале Бондаренко
Источник материала: UDF
Фото на главной: Sputnik / Виктор Толочко
Об этом пишет
На воскресенье 15 ноября в Telegram был анонсирован протестный марш под лозунгом «Я выхожу» в память о Романе Бондаренко. В этот день милиция разогнала протестующих на «Площади Перемен», а коммунальщики убрали оттуда цветы, лампадки и символику и перевезли на Северное кладбище.
Из трёх гостелеканалов только минский СТВ рассказал о тематике протестной акции и мемориале в первый же день. Общенациональные «Беларусь 1» и ОНТ умолчали об этом до комментария президента. СТВ предвосхитил сказанное Лукашенко о мемориале 17 ноября, а ОНТ и «Беларусь 1» только транслировали и развили его идеи.
Государственные медиа при этом рассказали о народном мемориале Бондаренко с использованием манипуляций: смещали акцент, приводили отрывочные факты и домыслы, избирательно подавали информацию, обобщали, давали манипулятивные оценки, приводили ложную дилемму. В провластном дискурсе смерть протестующего признаётся трагедией, но не имеет ценности ни место гибели, ни причина смерти, а скорбеть по нему нужно на кладбище. Создание мемориала на месте гибели негативно оценили как политизацию и осквернение. Уборку мемориала назвали «аккуратной переноской», подчеркивая «бережность», с которой разобрали мемориал... Подробный разбор приемов пропаганды на госТВ вы можете найти на сайте
Логика госТВ: смерть Бондаренко трагическая, но общественной значимости не имеет
Традиция создавать мемориалы на месте трагедий существовала всегда. Например, мемориал «
Мемориал «
Мемориал «
Мемориальный знак стоит на месте гибели подпольщика, Героя Советского Союза Владимира Омельянюка на минской площади Независимости. «К основанию мемориала падают простреленные пулей газетные листы — память о месте гибели Владимира Омельянюка 26 мая 1942 года», — писали на сайте «
Мемориал Владимира Омельянюка. Фото: «Минск-Новости»
Представьте, что любой из вышеперечисленных памятников перенесли в другое место, пусть даже и «аккуратно». Власть не стала этого делать, несмотря на идею, что мемориалы «должны быть на кладбище». Об этих памятниках госмедиа рассказывали лояльно.
Месседж госмедиа — смерть Бондаренко трагическая, но общественной значимости не имеющая. Об этом говорит, во-первых, одобрение «аккуратного переноса» на кладбище. Во-вторых, госмедиа подают воскресную акцию протеста 15 ноября как оскверняющую политизацией память Бондаренко. Игнорируя причину гибели.
Поэтому, по логике госпропаганды, всем «истинно скорбящим» следует отправиться на более приемлемое для «общественного порядка и благоустройства» место.
Подобное отношение у властей и к народному мемориалу Александра Тарайковского, погибшего во время протестов 10 августа. Коммунальщики убирали цветы и надписи с места гибели, засыпали тротуар, где появляется надпись, солью. Против написавшей там «Не забудем» девушки возбудили уголовное дело. Об этом писали негосударственные СМИ. А если использовать поиск Google по сайтам госмедиа ОНТ, СТВ, «Беларусь 1» и «СБ. Беларусь сегодня», то упоминаний имени Александра Тарайковского не находится вообще. При этом, например, государственный обелиск «Минск — город-герой», возле которого многократно собирались протестующие, во время акций охраняли — огораживали колючей проволокой, чтобы защитить от «осквернения».
Государство установило монополию на культуру памяти, что отражается в госСМИ. Когда мнение части беларусского общества идёт вразрез с политическими интересами власти, власть к нему нетолерантна: ставит народные памятники вне закона, разрушает их или игнорирует, исключая из официального дискурса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство установило идеологическую монополию на культуру памяти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)