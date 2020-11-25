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Задержанный врач обратился к коллегам: «Хотите меня поддержать – просто выполняйте свою работу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?
Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Григорий Азаренок:
За последние дни я многое для себя осознал и понял, обдумал. Хочу добровольно сказать, что я полностью признаю свою вину, готов понести законное наказание. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации.
На меня здесь не оказывали никакого давления, у меня есть адвокат, которого я выбрал сам и хочу, чтобы он защищал мои интересы. Хочу сказать всем, кто меня знает: не политизируйте эту ситуацию в отношении меня. Здесь нет никакой политики, это был мой совершенно необдуманный шаг. Сам я не революционер, не участвую ни в каких акциях, маршах. Единственное, чего я хочу, это вернуться в семью к жене, детям, на любимую работу.
Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь в данной ситуации от них – ребята, занимайтесь своим делом, своей работой, не лезьте в политику. Потому что чем больше людей выходят сейчас на акции, в этом я чувствую где-то часть своей вины, что мой шаг вызвал такой резонанс в обществе и так негативно сказался на ситуации в стране. Хотите меня поддержать – просто выполняйте свою работу, спасайте жизни и здоровье наших граждан.
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило...
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