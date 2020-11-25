ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка

25.11.2020 20:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило потом?

Да, эта тема, без преувеличения, всколыхнула общество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что на затухающем этапе протестных волнений трагедия не могла остаться незамеченной. Так и вышло: смерть простого белорусского парня стала политическим инструментом в руках тех, кто стоит за протестами в Беларуси. Они вновь позвали людей на улицы, а Telegram-каналы развернули откровенную войну: со сливами телефонных разговоров и так далее.

На минувшей неделе Президент во время общения с коллективом «Гомсельмаша» пообещал уже в ближайшие дни раскрыть много интересных деталей, опубликовать информацию, которая расставит все необходимые акценты. И сегодняшний спецрепортаж – лишь первый материал из серии журналистских расследований.  

Итак, кто и что стоит за происходящим в стране? Репортаж Григория Азаренка (подробности в видеоматериле).

Что происходило после смерти Романа Бондаренко? Расследование Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, корреспондент:  
12 ноября умер Роман Игоревич Бондаренко. Ему был 31 год. Получил травму в дворовой драке, поступил с алкогольной интоксикацией в Больницу скорой медицинской помощи. Через определенное время скончался.

Замгенпрокурора Беларуси: по результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко обнаружен алкоголь

Идет следствие. Генеральная прокуратура проводит масштабное расследование. Дело на контроле у главы государства.

Это фактура дела. Но присутствует еще и чудовищный эмоциональный фон, искусственно подогреваемый с помощью политических и медиатехнологий. Сегодня мы начнем вам рассказывать как, кем и зачем это делается. 

      Люди в материале: Григорий Азарёнок, Роман Бондаренко

       
       
      В блог
      Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
      На вашем ресурсе это будет выглядеть так
      Новости Беларуси. Наш эксклюзив – расследование СТВ, в центре которого – обстоятельства гибели и похорон Романа Бондаренко. И главным образом – что происходило...
       
      Новости дня
      Новости разные
       
      Заместитель генерального прокурора Беларуси прокомментировал задержание журналистки TUT.BY Катерины Борисевич
      Главные новости сегодня
       
      ﻿
      Новости Вашего города
      ТОП-новости Беларуси
      Прислать новость
      Лента новостей
      РЕКЛАМА

      Разное

      Свежие газеты

      24.11.2020
      Салiдарнасць
      Mir24.TV Belarus
      25.11.2020
      Салiдарнасць
      Mir24.TV Belarus

      Архив (Разное)

      РЕКЛАМА
      ﻿
      Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
      Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
      О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
      © 2004-2020 21.by
      Яндекс.Метрика