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Жители Дзержинска устроили бело-красно-белую акцию

25.11.2020 20:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Дзержинска устроили бело-красно-белую акцию

  • 25.11.2020, 20:26
Жители Дзержинска устроили бело-красно-белую акцию

В акции приняли участие более двух десятков человек.

Жители Дзержинска Минской области вышли на вечернюю акцию протеста.

Более двух десятков горожан вышли с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»


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В акции приняли участие более двух десятков человек.
 
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