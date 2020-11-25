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Жители Дзержинска устроили бело-красно-белую акцию
Источник материала: Хартия'97
Жители Дзержинска устроили бело-красно-белую акцию
В акции приняли участие более двух десятков человек.
Жители Дзержинска Минской области вышли на вечернюю акцию протеста.
Более двух десятков горожан вышли с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.
Фото опубликовал телеграм-канал
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В акции приняли участие более двух десятков человек.
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