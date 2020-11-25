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В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

25.11.2020 20:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны

  • 25.11.2020, 20:23
  • 1,070
В Аргентине объявили трехдневный траур из-за смерти Марадоны
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Лучший футболист 20 века скончался в возрасте 60 лет.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Territorio.

На смерть футболиста он также отреагировал в своем Twitter. «Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь», — написал он.

Диего Марадоне было 60 лет. В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. Сегодня у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока чемпионата. За национальную сборную он играл с 1977 до 1994 года. Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины. Экспертами он неоднократно признавался одним из лучших игроков в футбол в истории.

 
 
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Лучший футболист 20 века скончался в возрасте 60 лет.
 
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