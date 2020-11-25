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Гомель, Новополоцк и Жодино вышли на вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Гомель, Новополоцк и Жодино вышли на вечерние акции протеста
Горожане вышли с национальными флагами.
В разных городах Беларуси проходят традиционные вечерние акции протесат.
Гомельские активисты не собираются сдаваться и будут партизанить столько, сколько потребуется для победы.
Новополоцк говорит спасибо! героям «Нафтана».
Жители Жодино вышли на вечернюю прогулку.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Горожане вышли с национальными флагами.
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