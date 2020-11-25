Как в анекдоте. Пытался поддержать ОМОН словами: «Бей их!» — и получил «сутки»

Источник материала: Салiдарнасць

Нынешняя ситуация с тысячами несправедливо задержанных и осужденных не может не вызывать искреннее возмущение. Но иногда в системе происходит сбой. И тогда получается очень забавно.

Журналист Игорь Карней, который был освобожден 25 ноября из следственного изолятора Жодино после 10-дневного ареста, рассказал удивительную историю. Оказалось, что среди сидельцев был также человек из рядов поклонников Лукашенко. Этого мужчину также задержали на акции.





Игорь Карней (второй слева) после выхода из Жодинского СИЗО, 25 ноября

— Он приехал на Пушкинскую и пытался поддержать омоновцев. Мол: «Давай, бей их, лупи, вали!» Но получилось, что омоновцы, вероятно, не поняли, что он там кричал — и забрали его».

По словам журналиста, судья из Червеня присудил стороннику Лукашенко аж 12 суток.

— В суде он пытался оправдаться, говорил: «Я «свой», я езжу на автопробеги под флагами, — рассказывает журналист. — Однако суд не послушал, и ему все же дали 12 суток.

Но на этом история не закончилась.

«Когда он вышел, — вспоминает Игорь Карней, — омоновец очень злой омоновец, обнял его и сказал: «Ну, всякое бывает, так что, братан, держись, в следующий раз будет меньше»...

Согласитесь, история достойная внимания литераторов. И все в ней прекрасно — и задержание и приговор просто прямо списаны с анекдота.

«Идет мужик по улице – с работы, никого не трогает. Рядом тормозит автозак, вылетают омоновцы и начинают паковать его в машину, лупят дубинками и ногами.

– Отпустите, я за Лукашенко голосовал!

– Не трынди, за Лукашенко никто не голосовал!»

Великолепна в этой истории и концовка. Но все же некоторая недосказанность присутствует. В частности, очень хотелось бы узнать пару деталей у самого участника этих событий: как они — объятия омоновца — после прогулки в автозаке и как скоро у «братана» будет «следующий раз»?