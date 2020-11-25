Влажность до 100%, возможен гололед: прогноз погоды на 26 ноября

Источник материала: ОНТ

В четверг облачно с прояснениями. Влажность до 100%. Ночью пройдут небольшие дожди, в отдельных районах сгустятся туманы, видимость до полукилометра, слабый гололед. Днем без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать.

К утру температура от -2°С в юго-западных районах до +6°С в северо-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4°С холоднее. В середине дня – от +1°С по западу до +7°С по юго-востоку. К вечеру ожидается -1°С…+4°С.

В пятницу метеоусловия будет определять система атмосферных фронтов от циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории дождь с мокрым снегом. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3°С…+3°С, днем – от 0°С до +6°С. В субботу в страну начнут поступать более прохладные воздушные массы, и температура воздуха ещё на пару градусов понизится.

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