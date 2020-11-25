Госканал выпустил «эксклюзивное» расследование, в котором назвал убитого Бондаренко «лошком-петушком»

Источник материала: KYKY

На госканале СТВ показали ранее анонсированное «масштабное расследование» под названием «Пляски на костях» — о том, что случилось после гибели Романа Бондаренко. Автор «расследования» — одиозный пропагандист Григорий Азаренок.

В первых минутах сюжета Азаренок предложил добавить «пару штрихов» к портрету Романа: «В 2014-2015 годах служил в карательной, по мнению невероятных [имеются в виду сторонники перемен — прим. KYKY], в «тридцать двойке». Характеризовался как исполнительный и дисциплинированный боец, привлекался к охране правопорядка в городе. Ну то есть для мотопутил — образцовый лошок-петушок».

Несколько позже слово дали Геннадию Дыско, замгенпрокурора Беларуси. Он рассказал об уголовном деле против медика БСМП Артема Сорокина и журналистки TUT.by Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны (часть третья статьи 178 УК).

По словам Дыско, Борисевич уговаривала Сорокина дать ей копии документов с результатами медицинского освидетельствования Бондаренко (из них все узнали, что в крови убитого не нашли этилового спирта). Однако эти документы, заявил чиновник, не учитывают «весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента».

«По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в Больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь», — констатировал Геннадий Дыско.

Дополняется.