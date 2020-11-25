Похоронные услуги рекламируют на фоне государственного красно-зелёного флага

Источник материала: KYKY

По почтовым ящикам могилевчан разбрасывают рекламу ритуальных услуг: текст на листовках размещен на фоне государственного красно-зеленого флага.

Журналисты TUT.by позвонили по указанному на одной из листовок телефону. Ответил мужчина. Он представился Вячеславом и сказал, что он директор частной организации по оказанию ритуальных услуг «Городская ритуальная служба» в Могилеве. Вячеслав объяснил свой выбор подложки для рекламных листовок патриотизмом.

«Я патриот. Ничего плохого в этом я не вижу. Я ни в коем случае не хотел обидеть чьи-то чувства», — пояснил он. Владелец фирмы выразил недоумение, почему у кого-то вообще возникли вопросы по поводу использования госфлага для рекламы. Однако заверил, что фон в листовках поменяет.