ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похоронные услуги рекламируют на фоне государственного красно-зелёного флага

25.11.2020 20:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

По почтовым ящикам могилевчан разбрасывают рекламу ритуальных услуг: текст на листовках размещен на фоне государственного красно-зеленого флага. 

Журналисты TUT.by позвонили по указанному на одной из листовок телефону. Ответил мужчина. Он представился Вячеславом и сказал, что он директор частной организации по оказанию ритуальных услуг «Городская ритуальная служба» в Могилеве. Вячеслав объяснил свой выбор подложки для рекламных листовок патриотизмом.

«Я патриот. Ничего плохого в этом я не вижу. Я ни в коем случае не хотел обидеть чьи-то чувства», — пояснил он. Владелец фирмы выразил недоумение, почему у кого-то вообще возникли вопросы по поводу использования госфлага для рекламы. Однако заверил, что фон в листовках поменяет.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По почтовым ящикам могилевчан разбрасывают рекламу ритуальных услуг: текст на листовках размещен на фоне государственного красно-зеленого флага.  Журналисты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уголовный авторитет предложил минчанину за $1000 устроить налоговую проверку фирмы бывшей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика