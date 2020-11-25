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Похоронные услуги рекламируют на фоне государственного красно-зелёного флага
Источник материала: KYKY>
По почтовым ящикам могилевчан разбрасывают рекламу ритуальных услуг: текст на листовках размещен на фоне государственного красно-зеленого флага.
Журналисты TUT.by
«Я патриот. Ничего плохого в этом я не вижу. Я ни в коем случае не хотел обидеть чьи-то чувства», — пояснил он. Владелец фирмы выразил недоумение, почему у кого-то вообще возникли вопросы по поводу использования госфлага для рекламы. Однако заверил, что фон в листовках поменяет.
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По почтовым ящикам могилевчан разбрасывают рекламу ритуальных услуг: текст на листовках размещен на фоне государственного красно-зеленого флага. Журналисты...
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