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Умер Диего Марадона
25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной называется сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.
Аргентинские СМИ сообщили о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Ему было 60 лет.
Марадона умер от сердечного приступа, сообщают аргентинские СМИ. Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку сердца в своем доме в районе Сан-Андрес. Спасти его не удалось.
В начале ноября Марадона перенес срочную операцию на головном мозге (ранее у него диагностировали субдуральную гематому).
Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.
Напомним, в мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в июле прилетел в Брест. Однако уже в сентябре аргентинец стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», выступающего во втором по силе футбольном дивизионе Мексики. В июне 2019 Марадона оставил пост (как сообщали СМИ, по состоянию здоровья).
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Причиной называется сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.
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