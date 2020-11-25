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Умер Диего Марадона

25.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Причиной называется сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.

Умер Диего Марадона

Аргентинские СМИ сообщили о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Ему было 60 лет.

Марадона умер от сердечного приступа, сообщают аргентинские СМИ. Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку сердца в своем доме в районе Сан-Андрес. Спасти его не удалось.

В начале ноября Марадона перенес срочную операцию на головном мозге (ранее у него диагностировали субдуральную гематому).

Президент Аргентины объявил трехдневный траур в связи с кончиной Марадоны.

Напомним, в мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в июле прилетел в Брест. Однако уже в сентябре аргентинец стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», выступающего во втором по силе футбольном дивизионе Мексики. В июне 2019 Марадона оставил пост (как сообщали СМИ, по состоянию здоровья).

 
Теги: Брест
 
 
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Причиной называется сердечный приступ. В Аргентине объявлен трехдневный траур.
 
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