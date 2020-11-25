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«Газпром Центр» должны были сдать к концу года. А будут просить Лукашенко продлить еще на четыре

25.11.2020 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Газпром Трансгаз Беларусь», которая строит комплекс на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова, просит материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года.


Стройка год назад. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на площади 8,27 га, на месте бывшего автовокзала «Московский». Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Через год ее расконсервировали. В начале 2018 года был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International.

Но в заявленный срок (до конца 2020 года) уложиться нереально. Как сообщает «Наша Ніва», по данным заказчика строительства, сроки сдвинулись из-за сложных грунтов, на которых строится высотное здание в 189 метров. На объекте сначала проводили геологические исследования, а потом усиливали свайное основание фундамента.

Как стало известно TUT.BY, в итоге только весной все было готово к тому, чтобы уложить железобетонную плиту фундамента. Работы по ее укладке завершили в начале осени.

Поскольку все это было сложно, «Газпром Трансгаз Беларусь» просит «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос продления сроков строительства комплекса до декабря 2024 года.

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Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось еще в 2015 году.
 
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