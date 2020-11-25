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Как футбольный мир отреагировал на смерть Марадоны

25.11.2020 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 ноября на 61-м году жизни после сердечного приступа умер один из самых известных в мире футболистов Диего Марадона. На это моментально отреагировали знаменитости из мира спорта, а также клубы, в которых он выступал.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Пеле

Если сейчас мы выбираем между Роналду и Месси, то в прошлом веке люди также спорили о Пеле и Марадоне. И Пеле одним из первых отреагировал на смерть аргентинца:

«Грустно терять друзей таким образом. Конечно, однажды мы вместе ударим по мячу в небе над головой».

Гари Линекер

«Он был с отрывом лучшим игроком моего поколения и, возможно, является величайшим футболистом всех времен. После счастливой, но неспокойной жизни, надеюсь, он наконец найдет некоторое успокоение в руках Бога», — написал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер.

Ромарио

«Ушел из жизни мой друг — легендарный Марадона! Аргентинец, покоривший мир благодаря мячу в его ногах, но также и благодаря своему позитиву и уникальному характеру. Я уже не раз говорил, что из тех, кого я видел на поле, он был лучшим.

Его выступления по всему миру радовали всю страну и восхищали всех нас. Я никогда не забуду, как мы веселились вместе. Он никогда не был противником для меня. Он обращался со мной как с братом.

Он ушел слишком рано. Обнимаю аргентинцев, обнимаю его семью. Это великое горе. Ступай с Богом, брат», — написал бывший форвард сборной Бразилии Ромарио.

Станислав Черчесов

«С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона.

Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово – гениальный.

От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Ассоциация футбола Аргентины, «Наполи» и «Барселона»

Ассоциация футбола Аргентины, итальянский «Наполи», в составе которого Марадона дважды становился чемпионом, играя в 1984—1991 годах, и испанская «Барселона», за которую он выступал в 1982−1984 годах, выиграв кубок и суперкубок, тоже отреагировали на смерть легендарного футболиста.

«Ассоциация футбола Аргентины в лице президента Клаудио Тапиа выражает свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах», — сказано в сообщении организации.

«Все ждут наших слов. Но какие слова мы могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слез. А уже потом придет время для слов. Навсегда

 
Теги: Новости
 
 
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