«Мы носим маски! И вам советуем!» - сказали на ОНТ и показали журналиста без маски в толпе

Источник материала: UDF

22 ноября

Media IQ

ФОТО 1: Начало программы, заставка. Призыв носить маски. На фоне предположительно сотрудники ОНТ в масках.ФОТО 2: Спустя 22 минуты 28 секунд. Сюжет о встрече Лукашенко с коллективом Гомсельмаша. Сотрудник ОНТ Игорь Тур — без маски, как и все присутствующие.Поездка Лукашенко на Гомсельмаш была 20 ноября. Обязательный масочный режим на Гомельщине ввели 9 ноября.