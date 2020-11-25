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«Мы носим маски! И вам советуем!» - сказали на ОНТ и показали журналиста без маски в толпе
Источник материала: UDFПротиворечие в программе «Контуры» на ОНТ
ФОТО 1: Начало программы, заставка. Призыв носить маски. На фоне предположительно сотрудники ОНТ в масках.
ФОТО 2: Спустя 22 минуты 28 секунд. Сюжет о встрече Лукашенко с коллективом Гомсельмаша. Сотрудник ОНТ Игорь Тур — без маски, как и все присутствующие.
Поездка Лукашенко на Гомсельмаш была 20 ноября. Обязательный масочный режим на Гомельщине ввели 9 ноября.
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