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Умер Диего Марадона. Ему было 60 лет
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия» с «Патронато» (3:0), который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску.
Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет.
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