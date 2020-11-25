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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер Диего Марадона. Ему было 60 лет Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет.

11 ноябрябыл выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия» с «Патронато» (3:0), который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску.Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.