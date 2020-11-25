Смерть Романа Бондаренко: по ТВ показали «извинения» врача, Генпрокуратура заявила о наличии алкоголя

Источник материала: Onliner

О смерти Романа Бондаренко не забывают простые белорусы, не забывают о ней и государственные структуры, правда, несколько по-иному. Насколько известно на 20:10 сегодняшнего дня, в публичном поле не было информации о прогрессе в расследовании уголовного дела по факту смерти молодого человека. Зато заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско пролил свет на другое уголовное дело — в отношении врача БСМП и журналистки портала Tut.by: «Генеральная прокуратура расследует уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и гражданки Екатерины Борисевич за разглашение врачебной тайны по признакам части 3 статьи 178 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telеgram-канале ведомства.

Заместитель генпрокурора о результатах экспертизы

— Поясню, что, согласно статье 46 закона о здравоохранении, информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, составляют врачебную тайну. Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

Внесу ясность, что опубликованные в сети интернет копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи.

По результатам судебной химической экспертизы, в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в Больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь. Ни для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований.

И о журналистке Tut.by

— Хочу обратить внимание и на следующие обстоятельства. Активно развернулась кампания о якобы притеснении прав журналистов, в том числе и Екатерины Борисевич. Напоминаю, что решением Министерства информации приостановлена деятельность Tut.by в качестве средства массовой информации. Соответственно, Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями.

При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом к правоохранительным органам и органам государственной власти.

Хочу обратиться ко всем медицинским работникам. При выполнении возложенных на вас обязанностей, особенно в это непростое для всех нас время, помните, к каким негативным последствиям может привести незаконное или поспешное предоставление информации, которой вы обладаете при оказании медицинской помощи.

Проблем лишних не будет ни у кого, когда каждый будет заниматься своим делом. Врач должен лечить, а средства массовой информации — проверять достоверность полученных сведений до передачи их общественности.

Что говорит врач БСМП Артем Сорокин

Сегодня на телеканале СТВ вышел сюжет о смерти Романа Бондаренко. В нем показали и Артема Сорокина. Приводим его слова:

— Я много для себя осознал и понял. Полностью признаю вину, готов понести законное наказание. Это моя ошибка, необдуманный шаг, что я поддался на уговоры девушки, которая представилась журналисткой, и передал ей информацию из медицинской документации. На меня здесь не оказывали никакого давления, у меня есть адвокат, которого я выбрал сам и хочу, чтобы он защищал мои интересы. Хочу сказать всем, кто меня знает: не политизируйте эту ситуацию в отношении меня. Это мой совершенно необдуманный шаг, здесь нет политики. Сам я не революционер, не участвую в акциях, маршах. Единственное, чего хочу, — это вернуться в семью, к жене, детям, на любимую работу. Своим коллегам хочу сказать, чтобы не повторяли мои ошибки. Единственная помощь в данной ситуации от них — ребята, занимайтесь своим делом, своей работой. Не лезьте в политику. Чем больше людей выходит сейчас на акции, в этом я чувствую часть своей вины, что мой шаг вызвал такой резонанс в обществе и так негативно сказался на ситуации в стране. Хотите меня поддержать — просто выполняйте свою работу, спасайте жизни и здоровье наших граждан.