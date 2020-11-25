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Уголовное дело о разглашении врачебной тайны прокомментировали в Генпрокуратуре

25.11.2020 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголовное дело о разглашении врачебной тайны прокомментировали в Генпрокуратуре

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора, прокомментировал уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и Екатерины Борисевич за разглашение врачебной тайны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Геннадий Дыско подчеркнул, что согласно статье 46 закона «О здравоохранении» информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, сведения о диагнозе, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, составляют врачебную тайну. «Из материалов настоящего уголовного дела усматривается, что врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую», – заявил он.

По словам заместителя генпрокурора, опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Романа Бондаренко, оформленные в условиях срочного оказания медицинской помощи, не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента. «В частности, каждый мог обратить внимание, что в одном из опубликованных документов отсутствует результат исследования других биологических сред на содержание этанола, в том числе мочи. По результатам судебной химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь. Ни для кого не секрет, что эксперт несет ответственность, вплоть до уголовной, за достоверность своих исследований», - сказал Геннадий Дыско.

«Хочу обратить внимание и на следующие обстоятельства. Активно развернулась кампания о якобы притеснении прав журналистов, в том числе и Екатерины Борисевич. Напоминаю, что решением Министерства информации приостановлена деятельность tut.by в качестве средства массовой информации. Соответственно, Борисевич на момент совершения противоправных действий не обладала статусом журналиста СМИ с вытекающими отсюда правами и обязанностями, - обратил внимание заместитель генпрокурора. - При этом Борисевич не стала обращаться за информацией к официальным органам и организациям, а склонила врача к разглашению врачебной тайны. Такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом - к правоохранительным органам и органам государственной власти».

Геннадий Дыско также обратился к медицинским работникам. «При выполнении возложенных на вас обязанностей, особенно в это непростое для всех нас время, помните, к каким негативным последствиям может привести незаконное или поспешное предоставление информации, которой вы обладаете при оказании медицинской помощи», – призвал он.

«Проблем лишних не будет ни у кого, когда каждый будет заниматься своим делом. Врач должен лечить, а средства массовой информации - проверять достоверность полученных сведений до передачи их общественности», – резюмировал заместитель генпрокурора.

Фото: БЕЛТА

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Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора, прокомментировал уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи...
 
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