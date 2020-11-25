Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли новые следы жизни на Марсе 25.11.2020, 21:28

Ученые заявляют о глобальном потопе на Красной планете.

Благодаря данным марсохода Curiosity исследователи из США обнаружили новые следы жизни на Марсе. Ученые заявляют о глобальном потопе на этой планете миллиарды лет назад, передает «Новое время» .

Многие планетологи предполагают, что миллиарды лет назад Марс был похож на нашу планету и допускают существование жизни там.

Об этом свидетельствуют многочисленные признаки наличия воды на Марсе, которая исчезла из-за серьезных изменений климата.

Для изучения былых погодных условий на Красной планете инженеры NASA отправили туда уже несколько марсоходов.

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