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Ученые нашли новые следы жизни на Марсе

25.11.2020 21:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли новые следы жизни на Марсе

  • 25.11.2020, 21:28
Ученые нашли новые следы жизни на Марсе

Ученые заявляют о глобальном потопе на Красной планете.

Благодаря данным марсохода Curiosity исследователи из США обнаружили новые следы жизни на Марсе. Ученые заявляют о глобальном потопе на этой планете миллиарды лет назад, передает «Новое время».

Многие планетологи предполагают, что миллиарды лет назад Марс был похож на нашу планету и допускают существование жизни там.

Об этом свидетельствуют многочисленные признаки наличия воды на Марсе, которая исчезла из-за серьезных изменений климата.

Для изучения былых погодных условий на Красной планете инженеры NASA отправили туда уже несколько марсоходов.

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Ученые заявляют о глобальном потопе на Красной планете.
 
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