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В Гомеле и Речице пропал интернет А1
Источник материала: Хартия'97
В Гомеле и Речице пропал интернет А1
У пользователей МТС тоже проблемы.
Жители Гомеля и области сообщают, что у них пропал домашний интернет и телевидение, плохо работает мобильная связь. Сбои начались в районе 20 часов, передает
Ситуацию разъяснила компания А1.
— В настоящее время по техническим причинам временно недоступны услуги интернета и телевидения Гомеля и Речицы. Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации. Приносим извинения за временные неудобства.
В то же время на проблемы с интернетом жалуются и пользователи МТС. «Мобильному МТС что-то тоже плохо», — пишут гомельчане.
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