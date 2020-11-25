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Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси
Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси.
Президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард рассказал в ЮНЕСКО о репрессиях в отношении белорусских журналистов. На своей странице в Facebook он
Президент ЕФЖ заявил, что Дания обеспокоена послевыборными событиями в Беларуси, в числе которых – давление на журналистов и других мирных граждан и озвучил документально подтвержденные данные, которыми на сегодняшний день располагает федерация:
- 363 произвольных задержаний журналистов,
- 22 журналиста в данный момент находятся за решеткой,
- более 60 случаев применения насилия против журналистов.
«Журналистов задерживали, депортировали, лишали аккредитации. В соответствии с мандатом ЮНЕСКО журналистам и другим представителям СМИ необходимо иметь возможность делать свою работу без давления, преследования и репрессий», — заявил он.
Дания направила письмо Генеральному директору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси, сообщил президент ЕФЖ.
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Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси.
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