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Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси

25.11.2020 21:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси

  • 25.11.2020, 21:18
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Дания направила письмо гендиректору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси

Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси.

Президент Европейской федерации журналистов Могенс Блихер-Бьеррегард рассказал в ЮНЕСКО о репрессиях в отношении белорусских журналистов. На своей странице в Facebook он сообщил, что озвучил факты давления на СМИ на заседании совета Международной программы развития коммуникации (IPDC) ЮНЕСКО.

Президент ЕФЖ заявил, что Дания обеспокоена послевыборными событиями в Беларуси, в числе которых – давление на журналистов и других мирных граждан и озвучил документально подтвержденные данные, которыми на сегодняшний день располагает федерация:

- 363 произвольных задержаний журналистов,

- 22 журналиста в данный момент находятся за решеткой,

- более 60 случаев применения насилия против журналистов.

«Журналистов задерживали, депортировали, лишали аккредитации. В соответствии с мандатом ЮНЕСКО журналистам и другим представителям СМИ необходимо иметь возможность делать свою работу без давления, преследования и репрессий», — заявил он.

Дания направила письмо Генеральному директору ЮНЕСКО по поводу ситуации в Беларуси, сообщил президент ЕФЖ.

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Президент Европейской федерации журналистов вступился за коллег из Беларуси.
 
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