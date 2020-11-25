ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

25.11.2020 21:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

1
  • 25.11.2020, 20:55
  • 1,700
Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

Европейским авто в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики.

Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.

Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.

Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов. Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейским авто в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Диего Марадона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика