Неизвестные в штатском зашли в квартиру арестованной журналистки, открыв дверь ее ключом

Источник материала: Салiдарнасць

Забрали технику и… мужа.

Журналист Игорь Ильяш, муж Екатерины Андреевой, которая заключена под стражу, получил 15 суток административного ареста. Его забрали прямо из дому — якобы для дачи показаний по делу жены. А в результате задержали и судили за участие в акции.





Удивительным было и само задержание.

На суде Игорь рассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены Екатерины Андреевой. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря.

А заодно забрали и его самого. В Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении. Его обвинили в участии в акции 26 октября, хотя сам Ильяш утверждал, что в указанный день и время находился совсем в другом месте.

Судья Виктория Шабуня посчитала его вину доказанной, сообщает Белсат .