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Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток

25.11.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналисту телеканала «Белсат» Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток административного ареста за участие в пикетировании 26 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала.


фото: Белсат
 
 
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Журналисту телеканала «Белсат» Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток административного ареста...
 
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