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Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток
Источник материала: Партизан
Журналисту телеканала «Белсат» Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток административного ареста за участие в пикетировании 26 октября. Об этом сообщается в
фото: Белсат
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Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток
Журналисту телеканала «Белсат» Игорю Ильяшу — мужу задержанной по уголовному делу журналистки Катерины Андреевой — присудили 15 суток административного ареста...
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