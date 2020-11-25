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Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона
Источник материала: СТВ
Информагентства сообщили о смерти Диего Марадона. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале ноября легендарный футболист был госпитализирован для прохождения обследования. Позже его выписали.
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Информагентства сообщили о смерти Диего Марадона. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказали в программе...
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