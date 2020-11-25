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Внезапно остановилось сердце. Умер легендарный Диего Марадона

25.11.2020 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Информагентства сообщили о смерти Диего Марадона. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале ноября легендарный футболист был госпитализирован для прохождения обследования. Позже его выписали.

25 ноября у Марадоны случилась внезапная остановка сердца. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики оказались бессильны.

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Теги: Брест
 
 
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Информагентства сообщили о смерти Диего Марадона. Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом рассказали в программе...
 
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