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«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

25.11.2020 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК. Предложения коснутся упаковки из новых видов материалов и снизят уровень их негативного воздействия на окружающую среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Беларусь внесла в комитет по спорам в ЕАЭС вопросы о маркировке лекарств и поставках стройматериалов. Россия в свою очередь обратилась с запросом о правовом регулировании деятельности пассажирских перевозок автомобилями такси, в том числе с использованием онлайн-платформ.

«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

На брифинге обсудили и экономическую ситуацию в ЕАЭС. Так, из-за пандемии в государствах Союза планируют сокращение темпов роста ВВП в 2020 году почти на 4 %.

«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций государств-участников по стратегическому развитию ЕАЭС. Естественно, особый акцент будет делаться на формировании правовой или юридической системы нашего объединения. Это своего рода «скелет», который позволит нам ускорить процессы интеграции и устранить барьеры, которые мешают нам в развитии нашего экономического пространства.

«Ускорить процессы интеграции и устранить барьеры». Беларусь предложила изменить техрегламент ЕАЭС

Пандемия сказалась и на рынке труда ЕАЭС. В России число трудовых мигрантов из бывших советских республик снизилось на 41 %. В Беларуси же, напротив, количество работников из других стран Союза растет.

Люди в материале: Андрей Савиных

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь предложила внести изменения в техрегламент ЕАЭС о безопасности упаковки. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщили в Коллегии ЕЭК....
 
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