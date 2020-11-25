Вынесен приговор жителю Орши за оскорбление сотрудников милиции в социальных сетях

Источник материала: БT

Суд в Орше вынес приговор местному жителю, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях. В материалах уголовного дела в том числе и копии страниц из интернета жителя Орши, ему 26 лет. Парень, кроме нецензурной брани под фото милиционеров, писал еще и угрозы. Что интересно, одного из правоохранителей обвиняемый знает еще с подросткового возраста, когда был под надзором инспекции по делам несовершеннолетних. Так вот автомобиль этого милиционера житель Орши и призывал сжечь. Парень раскаялся и признал свою вину.



Людмила Дегалевич, заместитель прокурора Оршанского района: "В отношении одного сотрудника милиции было указано, что есть семья, автомобиль, было предложено попартизанить. Заключение лингвистической экспертизы было расценено как призыв к неким действиям".

"По совокупности преступлений окончательно назначить Сергееву Денису 3 года без направления в учреждения исправительного типа".

Прокуратура посчитала наказание недостаточным, приговор в 3 года без направления в учреждения исправительного типа будет опротестован.