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Вынесен приговор жителю Орши за оскорбление сотрудников милиции в социальных сетях

25.11.2020 22:09 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Суд в Орше вынес приговор местному жителю, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях. В материалах уголовного дела в том числе и копии страниц из интернета жителя Орши, ему 26 лет. Парень, кроме нецензурной брани под фото милиционеров, писал еще и угрозы. Что интересно, одного из правоохранителей обвиняемый знает еще с подросткового возраста, когда был под надзором инспекции по делам несовершеннолетних. Так вот автомобиль этого милиционера житель Орши и призывал сжечь. Парень раскаялся и признал свою вину.

Людмила Дегалевич, заместитель прокурора Оршанского района: "В отношении одного сотрудника милиции было указано, что есть семья, автомобиль, было предложено попартизанить. Заключение лингвистической экспертизы было расценено как призыв к неким действиям".

"По совокупности преступлений окончательно назначить Сергееву Денису 3 года без направления в учреждения исправительного типа".

Прокуратура посчитала наказание недостаточным, приговор в 3 года без направления в учреждения исправительного типа будет опротестован.

 
 
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Суд в Орше вынес приговор местному жителю, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях. В материалах уголовного дела в том числе и...
 
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