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Федерация футбола отсрочила дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч
Источник материала: ОНТ
Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола отсрочил дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч.
В ходе заседания комитета было рассмотрено ходатайство полузащитника борисовчан. В итоге было решено отсрочить дисциплинарное наказание Стасевича в один матч с испытательным сроком на шесть месяцев. Таким образом, капитан БАТЭ сможет сыграть в решающем матче чемпионата Беларуси против минского «Динамо». Поединок состоится в субботу.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола отсрочил дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч. В ходе заседания комитета...
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