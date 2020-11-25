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Федерация футбола отсрочила дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч

25.11.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация футбола отсрочила дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола отсрочил дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч.

В ходе заседания комитета было рассмотрено ходатайство полузащитника борисовчан. В итоге было решено отсрочить дисциплинарное наказание Стасевича в один матч с испытательным сроком на шесть месяцев. Таким образом, капитан БАТЭ сможет сыграть в решающем матче чемпионата Беларуси против минского «Динамо». Поединок состоится в субботу.

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Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола отсрочил дисквалификацию капитана БАТЭ Игоря Стасевича на один матч. В ходе заседания комитета...
 
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