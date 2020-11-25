ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гламур из деревни: фотографии, которым вы точно улыбнетесь!

25.11.2020 22:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гламур из деревни: фотографии, которым вы точно улыбнетесь!

Деревенские фотографии часто вызывают улыбку. Сделали для вас подборку хорошего настроения!



Две красотки!


Актуальный выбор места.


Малышу явно не нравится у бабушки.

Отличный аппарат!


Креативный транспорт.


Это любовь!


Казан явно не для плова!


Современные технологии.


Будущее гимнастики!


Деревенский велосипед пройдёт везде!

Кто-то явно перебрал с алкоголем...


Вместе справимся!

Делитесь хорошим настроением с друзьями! 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревенские фотографии часто вызывают улыбку. Сделали для вас подборку хорошего настроения! Две красотки! Актуальный выбор места. Малышу явно не нравится у...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цепкало мне сегодня ещё писал, официальный сайт его». Кто и зачем пытался связаться с родными Романа Бондаренко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика