«Пляски на костях». Азаренок представил «эксклюзивное» расследование о смерти Бондаренко

Источник материала: Салiдарнасць

В нем он попытался доказать, что в крови Бондаренко был алкоголь, представил «признания» задержанного медика и опубликовал разговор «вдовы» убитого.





На СТВ вышло «масштабное» расследование причин смерти Романа Бондаренко.

— Кто мертвой хваткой схватил родсвенников и с какой целью? Есть ли здесь сочувствие и сострадание? — задается вопросом автор расследования и ведущий Григорий Азренок. — Мы должны вам показать факты и материалы, которые еще никто не видел.

Название расследования было соответствующим — «Пляски на костях».

Итак, что же увидели зрители?

Замгенпрокурора Беларуси Геннадию Дыско рассказал об уголовном деле против медика БСМП Артема Сорокина и журналистки TUT.by Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны (часть третья статьи 178 УК).

По словам Дыско, Борисевич уговаривала Сорокина дать ей копии документов с результатами медицинского освидетельствования Романа Бондаренко (из них все узнали, что в крови убитого не нашли этилового спирта). Однако эти документы, заявил чиновник, не учитывают «весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента».

«По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же в Больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь», — констатировал Геннадий Дыско.

Иными словами, из выводов Азарёнка и Генпрокуратуры вытекает, что убивать людей можно, если у них в крови «обнаружен» этиловый спирт в крови.

В этом же сюжете показали Сорокина: он признался, что «поддался уговорам» Борисевич, и призвал всех «не политизировать ситуацию».

В эфире СТВ также прозвучала запись телефонного разговора, как утверждается, вдовы Бондаренко с неизвестным:

— Да трындец, ты видишь, что в Минске происходит? — спрашивает женщина.

— Во всем мире чуть ли не происходит. Твой муж известен во всем мире.

— Не так он хотел прославиться, конечно, — замечает женщина, и собеседники заливаются смехом.

— Почти как [Джордж] Флойд, как там его, бл**ь, ну этот, чернокожий, которого задушили. Протесты в Америке с чего начались.

— О господи.

В еще одной обнародованной СТВ прослушке телефонного разговора вдовы Бондаренко речь идет о церемонии прощания с убитым:

— Ну, я думаю, ты прочитал уже в интернетах все, в телеге, — говорит женщина. — Короче, завтра официально, с 11-ти до 12-ти, типа, для всей страны мы устраиваем цирк, бл**ь, офигенный. <…> Поедем потом на Северное кладбище. Готовься, что, бл**ь, с 11-и до 12-и это будет просто еб**ий цирк. Помимо этого всего, я буду рыдать еще из-за этого. П**да просто, у меня нет слов, честно.

О том, кто же все-таки убил Романа Бондаренко, после данного «расследования» зрители почему-то так и не узнали. В общем, сюжет получился в лучших традициях нынешнего телевидения.