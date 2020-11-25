|
Вячеслав Данилович высказался о белорусском народе: «Это наше достижение самое главное»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам ключевых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зал Дворца Республики пригласили около 40 наших соотечественников. Это труженики села, деятели культуры, науки, образования.
В целях профилактики стулья расставили в шахматном порядке.
О продуманных шагах геополитической партии против Беларуси говорит известный ученый и историк Вячеслав Данилович. Благодарности Президента он удостоился еще будучи директором Института истории Академии наук Беларуси. А сегодня он уже ректор Академии управления.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)