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Вячеслав Данилович высказался о белорусском народе: «Это наше достижение самое главное»

25.11.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам ключевых отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вячеслав Данилович высказался о белорусском народе: «Это наше достижение самое главное»

В целях профилактики стулья расставили в шахматном порядке.

О продуманных шагах геополитической партии против Беларуси говорит известный ученый и историк Вячеслав Данилович. Благодарности Президента он удостоился еще будучи директором Института истории Академии наук Беларуси. А сегодня он уже ректор Академии управления.

Вячеслав Данилович высказался о белорусском народе: «Это наше достижение самое главное»

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Для любого народа величайшим достижением является то, когда он самостоятельно может определять свою судьбу, а не по указке извне. И на сегодня мы имеем в Беларуси такую возможность, благодаря принципиальной позиции главы Александра Григорьевича Лукашенко. И это наше достижение самое главное, важное – то, что мы руководствуемся интересами большинства народа, а не какими-то там внешними пожеланиями, рекомендациями и прочим. Просто обязаны сохранить.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вячеслав Данилович, Евгений Пустовой

 
 
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Новости Беларуси. Люди, которые заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Премьер-министр Беларуси 25 ноября вручил государственные награды работникам...
 
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