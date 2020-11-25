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Прием граждан 26 ноября проведет замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой

25.11.2020 22:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прием граждан 26 ноября проведет замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой

Администрация Президента продолжает работу с обращениями граждан. Завтра в Минске приём проведёт заместитель главы Администрации Дмитрий Крутой.

Приём будет проходить по предварительной записи. Встречи с представителями власти позволяют выявить проблемные вопросы, оперативно разобраться и помочь людям найти решение.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация Президента продолжает работу с обращениями граждан. Завтра в Минске приём проведёт заместитель главы Администрации Дмитрий Крутой. Приём будет...
 
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