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От пышных оборок до дерзкого мини: топ-5 нарядов для беременных невест
Источник материала: ОНТ
Раньше невесты в положении выбирали платья максимально свободного силуэта, чтобы не делать акцент на животе. Сейчас у будущих мам — большой выбор: от дерзкого мини до «императорских» рюшей. Портал
1. Платье-футляр
Облегающие свадебные наряды становятся главной «фишкой» образа у будущих мам. Такие платья подчеркивают фигуру и делают акцент на животе.
2. В греческом стиле
Такие платья особенно любят беременные за счет завышенной талии и «кармана», в который легко помещается живот, вне зависимости от срока беременности.
3. А-силуэт со шлейфом
Классические модели с пышными юбками максимально комфортны и эффектны, а шлейф добавляет образу шарма.
4. Укороченные модели
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Раньше невесты в положении выбирали платья максимально свободного силуэта, чтобы не делать акцент на животе. Сейчас у будущих мам — большой выбор: от дерзкого мини...
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