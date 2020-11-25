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От пышных оборок до дерзкого мини: топ-5 нарядов для беременных невест

25.11.2020 22:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От пышных оборок до дерзкого мини: топ-5 нарядов для беременных невест

Раньше невесты в положении выбирали платья максимально свободного силуэта, чтобы не делать акцент на животе. Сейчас у будущих мам — большой выбор: от дерзкого мини до «императорских» рюшей. Портал woman.ru предлагает посмотреть топ-5 самых популярных трендов для невест в положении.

1. Платье-футляр

Облегающие свадебные наряды становятся главной «фишкой» образа у будущих мам. Такие платья подчеркивают фигуру и делают акцент на животе. 


2. В греческом стиле

Такие платья особенно любят беременные за счет завышенной талии и «кармана», в который легко помещается живот, вне зависимости от срока беременности.


3. А-силуэт со шлейфом

Классические модели с пышными юбками максимально комфортны и эффектны, а шлейф добавляет образу шарма. 


 

4. Укороченные модели

Надеть мини на свадьбу будучи беременной подойдет тем, у кого «растет только живот». Тогда стройные ноги смещают акцент на себя, делая образ интригующим и кокетливым.


Instagram @romanovamakeup

5. Платье с оборками и другим декором

Самые смелые невесты делают ставку на вау-эффект и выбирают модели с гигантскими воланами. Это смотрится торжественно, а округлившийся живот под таким количеством рюшей невозможно разглядеть.


Заглавное фото: Instagram @keti_one_official

Фото: с сайта woman.ru


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Раньше невесты в положении выбирали платья максимально свободного силуэта, чтобы не делать акцент на животе. Сейчас у будущих мам — большой выбор: от дерзкого мини...
 
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