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«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021

25.11.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021

Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будем отстаивать право на международном уровне, чтобы в Республике Беларусь прошел 84-й чемпионат мира по хоккею.

Сегодня хоккей, хоккейная общественность столкнулись с грязной политикой. Политика не должна влиять на хоккей. Если вспомнить историю, то всегда, когда проходили Олимпийские игры, все военные действия прекращались.

Пусть и у нас победит спорт, победит хоккей. Пусть все эти массовые беспорядки и грязная политика уйдут с улиц нашей республики, из наших городов.

Люди в материале: Виталий Уткин

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021
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