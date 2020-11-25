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«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня хоккей, хоккейная общественность столкнулись с грязной политикой. Политика не должна влиять на хоккей. Если вспомнить историю, то всегда, когда проходили Олимпийские игры, все военные действия прекращались.
Пусть и у нас победит спорт, победит хоккей. Пусть все эти массовые беспорядки и грязная политика уйдут с улиц нашей республики, из наших городов.
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Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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