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Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

25.11.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.

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Причины называются самые разные, но ни одна из них не имеет ничего общего с реальностью.

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

В Гомеле решили со своими аргументами напрямую обратиться к международной хоккейной общественности. Для миллионов белорусов домашний чемпионат – это шанс приобщиться к большому спорту.

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Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021

Вячеслав Зверев, ветеран спорта:
Скачок в развитии хоккея произошел именно за годы независимости Беларуси. Построено много дворцов, открыто много детских спортивных школ.

Проведенный чемпионат мира в Минске доказал, что Беларуси по плечу проведение соревнований самого высокого уровня. Чемпионат Беларусь заслужила, право его проведения, и должна всячески его отстаивать.

Гомельчане фактически запустили общенациональное обсуждение важнейшей темы. Здесь надеются, что к сохранению чемпионата мира по хоккею в Беларуси подключится вся страна.

Люди в материале: Вячеслав Зверев

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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