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ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты

25.11.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве и Подмосковье предотвращены теракты. Такое заявление сделали в ФСБ России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты

В ведомстве утверждают, что нападения готовили сторонники ИГ, которые создали в стране ячейку террористической организации. Одного из предполагаемых боевиков, выходца из Центральной Азии, задержали во Владимирской области.

ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты

В ходе обысков в его жилище было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Какой именно объект был целью злоумышленников – не уточняется. Спецслужбы разыскивают возможных сообщников задержанного.

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Новости России. В Москве и Подмосковье предотвращены теракты. Такое заявление сделали в ФСБ России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве...
 
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