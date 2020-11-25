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Картину можно повесить на стену, а можно и съесть. Посмотрите, какие шедевры делают из шоколада
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо холста – шоколад, вместо красок – тоже шоколад. Наталья Кулак – представитель самой сладкой в мире профессии – шоколатье. И если кондитерам цеха на помощь приходят «умные» машины, то в этой мастерской основное волшебство творится человеком. Картину можно повесить на стену, а можно съесть. Срок годности шоколадных шедевров – 12 месяцев.
Наталья Кулак, изготовитель конфет:
Для производства шоколадных чудес требуется соблюдение множества условий: температурный режим, последовательность смешивания, да и собственно специальное шоколадное сырье.
Наталья Кулак:
Капелька терпения, килограмм шоколада и море фантазии. Идеи для вкусных картин Наталья находит во всем, что окружает: дома, улицы, люди... Нередко героями ее сладких шедевров становятся персонажи былин и сказок.
Наталья Кулак:
Выглядит все не только красиво и аппетитно, но еще и чудесно пахнет. Жаль, камера не передает шоколадные ароматы. Здесь, на фабрике – и в цехах, и в мастерских – одна традиция – дарить праздник и делать это сладко. Невольно представляешь себя героем фильма «Чарли и шоколадная фабрика». И ждешь рождественского чуда.
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Новости Беларуси. Любимые с детства праздники все ближе. Миллионы сладких подарков уже готовят белорусские кондитеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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