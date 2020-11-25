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По всей Беларуси продолжаются акции «Ноль промилле»

26.11.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси продолжаются акции «Ноль промилле»

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  • 25.11.2020, 23:28
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По всей Беларуси продолжаются акции «Ноль промилле»

Белорусы поддерживают врача и журналистку, которые разоблачили вранье властей об алкоголе в организме Романа Бондаренко.

Белорусы из разных уголков страны проводят акции солидарности под названием «Ноль промилле» в поддержку врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки Катерины Борисевич.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».






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Белорусы поддерживают врача и журналистку, которые разоблачили вранье властей об алкоголе в организме Романа Бондаренко.
 
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