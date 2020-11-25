ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Христиане из разных стран поддержали протестующих в Беларуси

26.11.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Христиане из разных стран поддержали протестующих в Беларуси

3
  • 25.11.2020, 23:14
  • 4,261
Христиане из разных стран поддержали протестующих в Беларуси
Фото: ТАСС

Православные и католики из РФ, США и ряда стран ЕС написали открытое письмо в поддержку белорусов.

Несколько десятков верующих христиан разных конфессий - среди них священники и миряне, филологи, журналисты, художники, актеры, а также представители других профессий - в среду, 25 ноября, опубликовали открытое письмо в поддержку белорусов, подвергающихся насилию за участие в мирных протестах.

Послание подписали, в частности, музыкант Юрий Шевчук, основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер, музыканты из группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, Андрей Суротдинов и Игорь Тимофеев, музыкант из группы Tequilajazzz Евгений Федоров, а также другие православные и католики из России, США, Бельгии, Франции, Италии и других стран.

Нравственная оценка действий властей в Беларуси

"Давать правовую оценку происходящих в обществе событий - дело юристов, а не церковного сообщества", - указано в письме. Тем не менее это сообщество не может быть изолировано от участия в решении общественно значимых задач и лишено права давать нравственную оценку действиям властей, говорится далее.

Подписавшиеся отмечают, что в преддверии праздника Рождества с болью вспоминают историю "об иудейском царе, который погубил множество молодых жизней, движимый боязнью потерять власть".

Напоминая о многочисленных случаях избиения белорусскими силовиками мирных протестующих, пытках людей в СИЗО, а также о гибели Романа Бондаренко и других активистов протеста, соавторы открытого письма считают, что подобные сцены "воскрешают в памяти зверства немецких оккупационных властей и палачей НКВД" в Беларуси.

Давление на служителей церкви

В то же время подписавшиеся констатируют, что "служители Церкви Христовой, возвышающие голос против лжи и насилия, подвергаются в Беларуси давлению и угрозам". В качестве примеров этому они называют ситуацию с архиепископом римско-католической церкви Тадеушем Кондрусевичем, которому был запрещен въезд в страну, после того как он обратился к власти с призывом начать диалог и прекратить насилие.

Другой пример, указанный в открытом письме, - случай клирика Гомельской епархии, священника Владимира Дробышевского, приговоренного к 25 суткам ареста за то, что он вышел на одиночный пикет с портретом Ньютона и фразой "На всякое действие возникает противодействие", а также принял участие в мирной демонстрации.

"Мы выражаем нашу солидарность, поддержку и глубокое почтение епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию", - подчеркивают подписавшиеся. По их мнению, "мирный диалог - это единственная альтернатива насилию".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Православные и католики из РФ, США и ряда стран ЕС написали открытое письмо в поддержку белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэпрэсіі супраць журналістаў, новая харчовая вайна з Расеяй, сьмерць Марадоны. Найважнейшае за 25 лістапада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика